物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は9月11日に亡くなった菅原孝さんを取り上げる。＊＊＊ぶつかり合って成長菅原孝さんと3歳年下の弟・進さんによる「ビリー・バンバン」は、日本での兄弟デュオの先駆けである。「白いブランコ」で1969年にデビュー。澄んだ歌声が人気を呼び一躍フォーク界の代表格に上り詰める。以来、中断の時期をはさみ、56年にわ