岡山北警察署 8日夜、岡山県吉備中央町で農家の自宅や倉庫が全焼しました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、8日午後10時45分ごろ、吉備中央町の農家の男性（66）宅で、パイプ倉庫に入れていたコンバイン付近から火が出ているのを四女（27）が発見し、119番通報しました。 消防が約4時間後に火を消し止めましたが、パイプ倉庫と木造2階建て住宅と離れ、合わせて約300平方メートルが全焼しました。火が