「Arctis Nova Elite」(Sage＆Gold) スティールシリーズは、ゲーミングヘッドセットとして世界初というハイレゾワイヤレス認証取得のヘッドセット「Arctis Nova Elite」を、10月17日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は111,080円前後。カラーはSage＆GoldとObsidianの2色。 付属のGameHub。ヘッドセットのカラーにより、ノブの仕上げ色が異なる。画像はSage＆Goldのもの