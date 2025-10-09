USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.236.567.896.38 1MO9.636.668.216.67 3MO9.476.688.227.12 6MO9.606.868.547.43 9MO9.636.988.717.67 1YR9.657.068.847.86 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.907.596.45 1MO8.348.016.79 3MO8.728.227.03