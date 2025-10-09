◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に先発し、４回に失点した。初回。１番ターナーのセーフティーバントを自ら処理すると、２死からハーパーに四球を与えたが、続くボームを中飛に仕留めて無失点の立ち