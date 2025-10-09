楽天は9日、田中雅彦1軍バッテリーコーチ（43）が退団すると発表した。田中コーチは現役時代にロッテ、ヤクルトでプレー。16年に現役を引退し、17年にはBCリーグ福井でバッテリコーチ、翌18年から2年間監督を務めた。JFE東日本のコーチを経て、23年から楽天の2軍バッテリーコーチ、今季は1軍に配置転換されていた。