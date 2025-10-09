青函トンネルに入る北海道新幹線＝2016年、青森県今別町JR北海道は9日、北海道新幹線が奥津軽いまべつ（青森県今別町）―木古内（北海道木古内町）間の青函トンネル内を走行中、一時的に時速36キロまで減速する事案が9月にあったと発表した。運転士は「ぼーっとしていた」と説明しているという。乗客50人にけがはなかった。JR北海道によると、9月30日午後11時ごろ、車両が青函トンネルに入った後、トンネル内の上り勾配で大幅