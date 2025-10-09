大阪の師走を彩る音楽イベント『サントリー1万人の第九』が12月7日に大阪城ホールで開催決定し、出演者が明らかになった。【動画】忘れられない大合唱万博開幕「一万人の第九」（全編）『1万人の第九』は、1万人がベートーヴェンの「第九」歓喜の歌を合唱するコンサート。1983年に始まり、毎年12月の風物詩となっている。今年で43回目を迎える。2025年は、大阪・関西万博のオープニングプログラムとして、特別に大屋根リン