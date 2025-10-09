9日放送されたMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、木曜パートナー藤林温子アナウンサー（32）痛恨のミスが再びクローズアップされた。一通のリスナーからの便りがきっかけだった。「藤林アナがかつてTHE ALFEEのことを『オールフリー』と読んでいたことを高見沢俊彦さん（THE ALFEEのメンバー）が自分のラジオで紹介してました。高見沢さんはこのことを気に入って、自分たちをオールフリーと呼んでました」という内容だ