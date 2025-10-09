ホテル、ニューグランドは３日ぶりに急反落している。同社は８日の取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の単独決算を発表した。売上高が４７億５４００万円（前年同期比１２．１％増）、営業利益が１億８０００万円（同２４．６％増）だった。上期では増収増益となったが、第３四半期（６～８月）は売上高が１４億６４００万円（前年同期比１０．９％増）、営業損益が１億３