安川電機が１０％を超える上昇で４０００円大台に乗せてきた。前週末３日に２６年２月期の業績予想の上方修正を発表、営業利益は従来予想の４３０億円から４８０億円（前期比４．３％減）に大幅増額したことを受け、週明け６日にマドを開け急騰を演じ、終値で６１２円高の３７９０円まで買われた経緯がある。その後は利益確定売りでいったん下押したものの押し目買い意欲は旺盛であり、きょうは朝方から買い注文が集中しカイ気配