サントリー株式会社は、俳優の山崎賢人さん、上白石萌音さん、西島秀俊さん、坂口憲二さんが出演する「サントリー生ビール」TV-CM「生ひげ」篇のメイキング＆インタビュー動画を、10月9日午前11時に公式X（旧Twitter）アカウントで公開しました。居酒屋を舞台にしたCM本編では、「サントリー生ビール」を飲み、口元に泡の"生ひげ"をつけた4人が楽しげに語り合う様子が描かれています。