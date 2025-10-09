エレコムは10月7日、夜道の一人歩きや災害時に役立つ4つの機能を備え、iPhoneと連携する防犯ブザー「LGT-UCSS1WHM」を発売した。店頭実勢価格は5980円。●ブザーが鳴ってライトも点滅 ワンボタンで通報や位置情報共有が可能に新製品は、緊急時に大音量で防犯ブザーを鳴らし、同時にLEDライトを点滅させ周囲に危険を知らせるスティックタイプの防犯ブザー。近接100dB以上、1m離れたところでも85dB以上の大音量アラームが作動し