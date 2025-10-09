U-20日本代表は現地10月８日、チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦した。前半から猛攻を仕掛けたが、決定機を決めきれず。０−０で延長戦に突入。そして、終了間際の20＋３分にPKを決められ、その後も１点が遠く０−１で敗れ、ベスト16敗退となった。試合後、船越優蔵監督はフラッシュインタビューで、こうゲームを振り返った。「悔しいの一言に尽きる。選手が最後まで魂が入ったプレーをし