日本代表の田中碧は、リーズで難しい状況にある。昨季はリーズの２部優勝とプレミアリーグ昇格に貢献。リーグ屈指の掘り出し物補強と評され、チームの年間MVPにも選ばれた。だが、今季は開幕から２試合は先発出場したものの、ケガで一時欠場を余儀なくされると、その後はスタメンに返り咲くことができていない。その間に新戦力ショーン・ロングスタッフが台頭したのだ。念願のプレミアリーグという舞台に立ちながら、昨季