【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演する映画『（LOVE SONG）』（10月31日全国公開）より、映像特別メイキング映像「Diary of 『（LOVE SONG）』＜前編＞」が公開された。 ■オフ時間でも自然に寄り添う森崎ウィンと向井康二 日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品『（LOVE SONG）』。東京とバンコクを舞台に、ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康