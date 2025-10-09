2025年10月8日、中国メディアの観察者網は、自民党の高市早苗新総裁が17〜19日の靖国神社秋季例大祭中の参拝を見送る方針であると報じた。記事は、毎年春と秋の2回行われる例大祭と8月15日の終戦日は、靖国神社で最も象徴的な意味を持つ参拝の時期であり、高市氏は国務大臣の在任期間中、この時期に複数回参拝したと紹介した上で、秋季例大祭中の参拝を見送る方針を示した背景について分析している。まず、複数の関係者の話として