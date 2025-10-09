10月11日からインドで開幕する「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」。日本からは男女の主力選手がエントリーしており、優勝争いに期待がかかる。なかでも、昨年中国を倒して50年ぶりの金メダルを獲得した日本女子には連覇の期待がかかる中、現地メディアは昨季の優勝の立役者の活躍を振り返っている。 ■早田の故障でエースに抜擢 日本女子の2024年大会でのアジア制覇に主力として貢献したのが、張本美和