「ヒグマ警報」が発出されている札幌市西区で10月9日、箱わなにクマ1頭が捕獲され駆除されました。駆除されたのは、体長147センチ、体重103.5キロのメスのクマ1頭です。札幌市によりますと、札幌市西区西野地区に設置していた箱わなにクマ1頭が捕獲されているのが発見され、午前6時半ごろ、駆除されたということです。札幌市西区西野地区では連日クマの目撃が相次いでいて、8日は住宅街にクマの足跡が残されているなど警戒が続いて