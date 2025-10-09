ファミリーマートは10月7日、抽選でロック・フェスティバル「LUNATIC FEST.2025」のライブチケットなどが当たるキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。「LUNATIC FEST.2025」ビジュアル同キャンペーンでは、LUNA SEAが主宰するロック・フェスティバル、LUNATIC FEST.2025のライブチケットが総勢70組100名に当たる「ライブチケットコース」と、LUNA SEAのライブ写真が当たる「ライブプリントコース」の2コースを用意して