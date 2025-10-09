◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースのトミー・エドマン内野手（30）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「9番・二塁」で先発出場。3回に先制のソロ本塁打を放った。チームは敵地での第1戦、2戦に連勝し、地区シリーズ突破に王手をかけ、本拠で第3戦を迎えた。先発は今季、開幕から唯一ローテーションを守り、チーム最多12勝を