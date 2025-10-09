◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦フィリーズ―ドジャース（2025年10月8日ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第3戦に「2番・DH」で先発出場。今ポストシーズン（PS）1号となる本塁打を放った。初回の第1打席は相手先発・山本由伸の初球、内角カットボールに詰まらされ一ゴロだった。それでも1点を先制された直後の4回、先頭で打席に入ると、