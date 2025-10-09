仙台銘菓「萩の月」の菓匠三全が展開する和洋菓子ブランド「HONMIDO（本実堂）」から、新商品「本実堂ほろほろクッキー」が発売されます。今までにない食感を追求した「本実堂ほろほろクッキー」は、口の中でほろりとほどける独特の軽やかさが特長。一枚一枚丁寧にパウダーをまぶす“裏まぶし製法”を採用し、香ばしくやさしい甘さの〈きなこクッキー〉と、心地よい渋みが広がる〈抹茶クッキー〉に仕上げています。裏面にきめ細や