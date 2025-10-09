女優の須藤理彩（49）が9日、X（旧ツイッター）を更新。16年に脳腫瘍のため亡くなった夫でロックバンドBOON BOON SATELLITESの川島道行さんの命日を報告した。須藤は「10月9日。川島道行、生き抜いた日から9年目」と、2人の愛娘とともに在りし日の川島さんと撮した家族写真を公開。「たまにふと寂しくもなったりするけどでもずっと心に居続けてくれてるから頑張れてます」と亡き夫に思いをはせ、「今日はどうか皆様にとっての川