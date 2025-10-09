Jリーグ及びBリーグの初代チェアマン川淵三郎氏（88）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党の高市早苗新総裁をめぐる一部報道に言及した。川淵氏は、「日本初の女性首相誕生か!という期待感を持って報道するマスコミが意外と少ない」と切り出し、「ケチばかりつけている感じさえする」との印象を記した。続けて「僕の少ない経験から言える事は男性より女性の方が思い切った決断をすることが多い」と私見を述べ、「麻生さん