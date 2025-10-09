【中島輝士怪物テルシー物語（６７）】１９９８年に現役引退した後、近鉄の二軍打撃コーチを経て２０００年からスカウトに転身しました。最初はスカウトという仕事の楽しさを見いだすことが難しく、悩める日々もありましたが、若い可能性を発掘するうちにやりがいを感じるようになっていました。０２年ドラフトの時期、私は東福岡高の吉村裕基に目をつけていました。当時の近鉄は４番に座る中村紀洋が全盛期を迎えていましたが