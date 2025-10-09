【モデルプレス＝2025/10/09】女優の筧美和子が10月8日、自身のInstagramを更新。白いノースリーブ姿を披露し、話題となっている。【写真】筧美和子、ノースリから透明美肌披露◆筧美和子、ノースリーブ姿披露筧はフォトグラファーの東京祐氏が撮影したノースリーブとロングスカートの衣装の写真を複数枚投稿。室内で撮影されており、壁にもたれかかったり床に寝そべったり様々なポーズを取っている写真の他に、ノースリーブの肩越