《長らくおやすみをいただきご心配をおかけしました…おやすみをいただいてしまうといつから…再開をさせていただいたらいいのか…もじもじ…しておりました》10月7日に更新したブログで、こうつづったのはタレントの松居一代（68）。約3カ月にわたって投稿が止まっていたが、ブログの再開を報告した。最後の投稿となっていた7月12日のブログでは、急性胃腸炎のような腹痛に突然見舞われ、ニューヨークの病院に駆け込んだこと