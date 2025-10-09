双日テックイノベーション株式会社（STech I）が、人手不足時代におけるDX投資効果を最大化するため、ユーザー体験を抜本的に向上させるPDCA統合型プラットフォーム「UX Canvas」の提供を開始。DX推進の障壁となる「システムと人間のギャップ」を解消し、企業のシステム活用度と業務効率の向上を目指すソリューションです。 双日テックイノベーション PDCA統合型プラットフォーム「UX Canvas」 提供元：双日テック