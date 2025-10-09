【山粼武司 これが俺の生きる道】#33【続きを読む】星野監督の意外な優しさに驚いた。開幕直前「脇腹痛でバットを振れない」と報告したら…1995年の秋季キャンプ終盤、星野仙一監督から20キロの減量を命じられた。走り込み、サウナ、食事制限と過酷なメニューをこなし、15キロ減。2月1日の春季キャンプインまで2週間を切り、あと5キロが遠かった。そんな中、「迷案」を思いついた。そうだ、風邪をひけばいいんだ！無