小諸マチナカ回遊プロジェクト実行委員会は、長野県小諸市の文化・芸術・食をめぐり歩くまちなか回遊イベント「こもろ浪漫2025秋」を2025年10月11日(土)から11月20日(木)までの期間で開催！期間中は、約18年ぶりとなる寺宝の特別公開や、音楽とアートがあふれるライブイベントなど、多彩な企画が楽しめます。 長野県小諸市 まちなか回遊イベント「こもろ浪漫2025秋」 開催期間：2025年10月11日(土)〜11月20日(木)