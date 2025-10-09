◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が８日（日本時間９日）、地区シリーズ第３戦、敵地・ドジャース戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、今季のポストシーズン３試合目にしてようやく初本塁打を放った。１点を追う３回先頭の２打席目に、山本由伸投手（２７）から右翼席後方の屋根に直撃