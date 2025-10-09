クリエイティブバンクが、全国の企業の新卒採用担当者を対象に実施した「2026年度 新卒採用 満足度」と「採用管理システム導入」に関するアンケート調査の結果を発表。採用管理システムの利用状況や、学生への訴求ポイントが採用満足度にどう影響しているかが明らかになりました。 クリエイティブバンク「2026年度 新卒採用 満足度」に関する調査 調査期間：2025年10月3日〜2025年10月4日調査対象：全国の企業の新