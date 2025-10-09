お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が９日までにＳＮＳを更新。家族とカラオケを楽しむ姿を披露して話題になっている。自身のインスタグラムに「昨日は息子が晩御飯食べた後にカラオケ行きたいって言うのでカラオケ行ってきました」と報告。続けて「娘は体調が悪く行けなかったけど、息子にそんな事言われると思っていなかったので、めちゃくちゃ嬉（うれ）しかったです」と心情を明かし、「最高の夜でした」とつづると、妻