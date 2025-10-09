◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025フランス1-0日本(日本時間9日、チリ)グループステージ首位でノックアウトステージに進んだ日本はグループEを3位で通過したフランスと対戦しました。延長後半終了間際、自陣で右からのクロスに対してペナルティーエリア内で相手選手と競り合うと、日本はクリアしますがフランスがリクエストを要求します。ビデオ判定の結果、エリア内で梅木怜選手がハンドをしたとしてPK。これをフラ