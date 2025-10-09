「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は初回の第１打席で左飛に倒れた。打った直後、思わず悔しそうな表情を浮かべた。右腕・ノラとの対戦。ＭＶＰコールがわき起こる中、初球のアウトローを見送った。２球目のカーブにスイングをかけたが、打ち損じて一塁側へのファウルとなった。２球で追い込まれ、迎えた３球目は外角ツーシームをしっかり見極めた。４