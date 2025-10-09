中田宏環境副大臣が来週13日に台湾を訪問する方向で調整を進めていることがわかった。関係者が9日、FNNの取材に対し、明らかにした。関係者によると、中田氏は13日から2日間にわたって台北市を訪問し、与党・民進党の関係者と会談する方向で調整しているという。国連環境計画（UNEP）が主導するプラスチックによる環境汚染を防ぐための条約作りなどについて情報共有する見通し。政務三役の台湾訪問に中国側が反発する可能性もある