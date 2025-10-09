けさ、日本海東北自動車道・遊佐比子インターチェンジ付近で、通行止めの標識が置かれた無人のトラックに軽ワゴン車が衝突し、運転していた男性が意識不明となっています。 【写真を見る】通行止めを知らせる看板が置かれた無人トラックに車が突っ込む運転手が意識不明で病院に搬送日本海東北自動車道（山形） 警察によりますと、きょう午前7時20分ごろ、日本海東北自動車道・遊佐比子インターチェンジ上り線で