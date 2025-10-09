佐々木をどのタイミングで起用するか――。ロバーツ監督の手腕が注目を集めている(C)Getty Images紙一重の判断だった。現地時間10月6日に行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦、ドジャースは3点リードの9回裏に、今ポストシーズンから守護神的な役割を担っている佐々木朗希ではなく、ベテラン右腕ブレーク・トライネンを起用した。【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーンしかし、これ