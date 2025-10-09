◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３回の２打席目は一ゴロに倒れた。先発はドジャースが山本由伸投手（２７）で、フィリーズがアーロン・ノラ投手（３２）の両右腕