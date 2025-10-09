◆Ｕ―２０Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦日本０―１フランス（８日・チリ）日本がフランスと対戦し、延長戦の末に０―１で敗れ、０３年大会以来の８強進出を逃した。日本は前半２分、ＭＦ佐藤のパスを受けた左サイドＭＦ斎藤が強烈な左足シュートでゴールを狙うもＧＫに阻まれる。同２０分には裏に抜け出したＭＦ佐藤がゴール前にパスを送るが、斎藤にはわずかに合わず。直後には佐藤が豪快なミドルシュートを放ち、ＧＫが