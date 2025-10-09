◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・ベッツ内野手が８日（日本時間９日）、フィリーズ戦の初回第１打席で右中間を破る三塁打を放ち、ドジャースタジアムが大熱狂に包まれた。大谷が左飛に倒れた後の初回１死。フィリーズ先発右腕ノラと対戦。ナックルカーブ３連投などでカウント２―２と追い込まれての６球目、内角高めへ