自民党の三原じゅん子・こども政策担当相が2025年10月8日、Xで自身をめぐる報道に反論した。「ここに隠れているの三原じゅん子ですか？」三原氏をめぐっては、自民党の総裁選終了後に小泉進次郎農水相が公開した記念写真について、SNSで疑惑が噴出。高市早苗前経済安全保障担当大臣との決選投票で敗れた小泉氏は、総裁選終了後の4日夜、小泉陣営の集合写真を添え「最高のチームに支えられた総裁選2025が終わりました」として選挙戦