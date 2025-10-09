１３日、光に透かすと墨翠（ぼくすい）のように緑色の輪が浮かび上がる永子の黒石。（保山＝新華社記者／荊昭延）【新華社昆明10月9日】中国雲南省保山市は碁石の産地として知られる。特産の南紅瑪瑙（めのう）や黄竜玉、翡翠（ひすい）などの鉱石を溶かし、「ハンドドリップ」で作られる碁石は、かつての地名「永昌」にちなんで「永子」として親しまれている。永子制作技術の国家級代表的伝承者である李国偉（り・こくい）さ