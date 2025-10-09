「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】色鉛筆は「良い状態なら寄付もできますよ！」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「色鉛筆は可燃ごみになります。容物は金属でできているものが多いので、不燃ごみになります（地域によって金属などの資源）。プラが入っていれば、プラ資源（こちらも地域によっ