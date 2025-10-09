■FIFA U-20ワールドカップチリ2025日本 0−1 フランス（日本時間9日、チリ）U20日本代表は、決勝トーナメント1回戦で延長戦の激闘の末、U20フランス代表に0-1で敗れ、同大会では2003年以来、22年ぶりとなるベスト8入りは叶わなかった。試合は前半、後半でも決着がつかず0-0のまま延長戦へ。延長前半5分では、セットプレーから喜多壱也（20）のヘディングシュートがクロスバーに弾かれるなど、敵陣に攻め込むがあと1点が遠く。延