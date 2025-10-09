毎日の洗顔で“毛穴レス肌”を目指すなら、【ダヴ】の新作に注目！人気の「ダヴ トリプルVC クリーミー泡洗顔料」に続き、3種のビタミン誘導体※2とホワイトクレイ※3を配合したチューブタイプ「ダヴ トリプルVC 洗顔料」が2025年10月27日（月）に数量限定で登場します。毛穴汚れをすっきり落としながらうるおいを守る、頼もしい毛穴ケア洗顔料です♡ ダヴの毛穴ケアが進化！新「トリプルVC 洗顔料」登場