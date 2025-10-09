7日、佐渡市和木の標高約670メートルの山中で身元不明の遺体が見つかりました。その後の警察の捜査で、遺体は9月28日から行方が分からなくなっていた神奈川県川崎市の81歳の男性と判明しました。警察によりますと7日午前10時半、登山者から「山中に人が倒れている。反応がない」などと通報があり、警察が現場に駆け付けると男性は登山口から約500メートルほどの場所で仰向けで倒れていて、着衣に乱れはなく近くにリュ