「クロックス」は、10月14日（火）から、サンリオの人気キャラクター“クロミ”とコラボレーションしたアイテムを、全国の直営店や公式オンラインストアなどで発売する。【写真】キッズとのおそろいコーデもかわいい〜！コラボアイテムの詳細■“クロミづくし”なデザイン今回発売されるのは、“なりたい自分になっちゃおう”という個性を応援するメッセージで多くのファンに愛されるクロミをモチーフに、毎日の足元をちょっ