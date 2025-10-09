29日に発売される櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」のジャケットアートワークが公開された。【写真】ドアップが強すぎる…美少女感あふれる森田ひかる今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けたのは、7thシングル「承認欲求」のアートワークを手掛けたTOCCHI氏。アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは「櫻の軌跡」。櫻坂46として歩んできた軌跡が大地を形づくり、その上